NHL: Auftaktsieg für starken Grubauer mit Colorado

Die Colorado Avalanche sind nach Maß in das Viertelfinale der NHL-Playoffs gestartet. Auch Grubauer hatte am Kantersieg gegen die Vegas Golden Knights großen Anteil.

Torhüter Philipp Grubauer ist mit Colorado Avalanche eindrucksvoll in das Viertelfinale der Playoffs in der NHL gestartet.

Im ersten Spiel der Serie nach dem Modus "best of seven" gegen die Vegas Golden Knights gewann die Mannschaft aus Denver deutlich mit 7:1. Grubauer zeigte dabei erneut eine starke Leistung: Er wehrte 24 von 25 Schüssen auf sein Tor ab.