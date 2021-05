Königsklassen-Titel gibt Rüdiger "Extra-Schub"

Der frisch gekürte Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger zieht aus dem Triumph in der Königsklasse zusätzliche Energie für die anstehenden Aufgaben.

Der frisch gekürte Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger zieht aus dem Triumph in der Königsklasse zusätzliche Energie für die anstehenden Aufgaben mit dem DFB-Team. "Natürlich gibt das nochmal einen Extra-Schub für die EM. Es ist ja auch immer so im Fußball, dass man in erfolgreichen Phasen Müdigkeit ganz anders wahrnimmt. Entsprechend topmotiviert fühle ich mich jetzt für die anstehenden Aufgaben für die Nationalmannschaft", sagte der Innenverteidiger des FC Chelsea im Sport1-Interview.