Anzeige

AEW Double or Nothing 2021: Show voller Clous endet emotional AEW-Show mit Clous endet emotional

Sammy Guevara rückte bei AEW Double or Nothing ins Zentrum © AEW

M. Hoffmann

Bei Double or Nothing 2021 liefert WWE-Rivale AEW diverse kleine und große Überraschungen. Beim Stadium Stampede Match rückt ein Jungstar ins Zentrum.

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie konnte die Wrestling-Liga AEW wieder vor ausverkauftem Haus veranstalten - und lieferte den Fans in der Heimatbasis Jacksonville eine mit vielen kleinen und großen Überraschungen gespicktes Spektakel.

Als krönender Abschluss des Pay Per Views Double or Nothing 2021 - bei dem die früheren WWE-Stars Mark Henry und Lio Rush ihre unangekündigte Debüts für AEW feierten - fand der speziellste Kampf des Abends ein emotionales Ende.

Anzeige

Stadium Stampede Match mit vielen Einfällen

In einem "Stadium Stampede Match", das größtenteils in der leeren NFL-Arena der Jacksonville Jaguars ausgetragen wurde, traf der Inner Circle um Chris Jericho auf dessen Erzrivalen MJF und die Gruppierung The Pinnacle.

Nachdem die beiden Bündnisse schon bei Blood and Guts eine blutige Schlacht hingelegt hatten, gab es diesmal die Zusatzklausel, dass der Circle sich im Fall einer Niederlage auflösen musste.

Bis die Frage, ob es so weit kommen würde, beantwortet war, unterhielt das Match mit diversen kreativen Einlagen, Jericho attackierte MJF unter anderem mit einer Pappfigur von Jaguars-Besitzer Shahid Khan (Vater von AEW-Boss Tony Khan) und mit Footballs, die ihm Jaguars-Coach Urban Meyer reichte.

Für den Käfigsturz bei Blood and Guts und das höhnische "Thank you", das folgte, rächte sich Jericho zudem, indem er MJF einen Zettel mit der Aufschrift "Thank you" antackerte. Einen weiteren Cameo-Auftritt gab es zudem von WCW-Legende Konnan, der als DJ in einem Nachtclub auflegte, in den sich die Prügelei zwischen Mitgliedern beider Gruppierungen zwischenzeitlich verlagerte.

Sammy Guevara verhindert Auflösung des Inner Circle

Letztlich mündete die Prügelei im Daily's Place, wo die eigentliche Veranstaltung und die Fans postiert waren.

Anzeige

Ein blutig geprügelter MJF drohte Jericho dort, von einer Erhöhung viele Meter weit in die Tiefe stürzen zu lassen, ehe ihm Einhalt geboten wurde - ehe dann die Entscheidung im Ring fiel: Jerichos Kollege Sammy Guevara führte sie mit einem 630-Grad-Splash gegen Shawn Spears herbei und sorgte damit dafür, dass der Inner Circle am Leben blieb.

Es folgte eine emotionale Siegesfeier mit Feuerwerk und dem Markenzeichen des Circle, dem gemeinsamen Stinkefinger.

Guevara als Held des Abends stand dabei besonders im Zentrum - Legende Jericho überließ dem 27 Jahre alten Star der Zukunft den großen Moment. Er war nicht der einzige Hoffnungsträger, der bei Double or Nothing in den Fokus gerückt wurde.

Kenny Omega bleibt Champion, Jungle Boy nächster Herausforderer

Im Co-Main-Event um den AEW World Title konnte Champion Kenny Omega seinen World Title nur mit Müh und Not gegen seine Herausforderer Pac und Orange Cassidy verteidigen. Er brauchte in einem dramatischen Finale erst die Hilfe von Manager Don Callis, der den Ringrichter aus dem Ring zog, als Publikumsliebling Cassidy vor dem Sieg stand und dann einen weiteres unsauberes Manöver: Als Pac kurz davor war, Cassidy mit dem Brutalizer auszuknocken, schlug Omega den Referee k.o., ehe er Pac den Sieg zusprechen konnte.

Omega knallte dann völlig durch und schlug mit seinen diversen Titelgürteln um sich - er ist auch Champion bei den Partnerligen Impact und AAA in Mexiko -, wurde dann von Cassidy mit dem Orange Punch überrascht und fast gepinnt, konterte ihn dann aber mit einem Crucifix aus.

Die Casino Battle Royale, um Omegas nächsten Herausforderer zu ermitteln, ging etwas überraschend an den aufstrebenden Jungstar Jungle Boy: Der Sohn des verstorbenen Schauspielers Luke Perry eliminierte unter dem Jubel des Publikums am Ende den früheren WWE World Champion Christian Cage.

Anzeige

Überraschungsteilnehmer Lio Rush - bei WWE einst Cruiserweight Champion und Manager von Bobby Lashley - wurde nach einer Anfangsoffensive von Matt Hardy und Private Party ausgeschaltet, ehe sich das Match auf das Duell Jungle Boy - Cage zuspitzte. Jungle Boy wurde von den Fans und seinen Jurassic-Express-Partnern Luchasaurus und Marko Stunt gefeiert, auch Cage gratulierte fair.

Die weiteren Highlights:

- Im ersten Match im erstmals seit Pandemie-Beginn wieder vollbesetzten Daily's Place besiegte Hangman Page Kraftpaket Brian Cage von Team Taz. Der sich andeutende Wandel Cages zum Publikumsliebling wurde am Ende vorangetrieben, als er einen unfairen Eingriffsversuch von Ricky Starks und Taz-Sohn Hook ablehnte, dann aber Pages Buckshot Lariat zum Opfer fiel.

- Der dramatisch inszenierte erste Titelkampf des Abends endete mit einem Sieg der Tag Team Champions The Young Bucks über den früheren World Champion Jon Moxley (ehemals Dean Ambrose) und Kumpel Eddie Kingston. Die Bucks gingen voll auf ihrer neuen Rolle als arrogante Fieslinge, die mehrmals zu betrügen versuchten: Es gab einen Eingriff von Karl Anderson und Luke Gallows, den Frankie Kazarian abwehrte (dessen Partner Christopher Daniels von den Bucks wohl in Rente geschickt wurde) und einen Schlag mit einer Sprühdose, mit dem Moxley eine Platzwunde zugefügt wurde. Moxley wehrte sich bis zum Schluss, die Bucks mussten ihre Spezialaktion BTE Trigger am Ende viermal in Serie zeigen, um ihn kleinzukriegen.

- In seinem Pay-Per-View-Debüt für AEW kassierte der frühere Sauerland-Boxer Anthony Ogogo eine Niederlage gegen Publikumsliebling Cody Rhodes, den er im Vorfeld an seiner Ehre gepackt hatte, als er eine Attacke auf ihn beschloss, indem er die britische Flagge auf ihn legte. Ogogo, Bronze-Gewinner im Mittelgewicht bei Olympia 2012, war wegen einer Horror-Verletzung am Auge zum Showkampf gewechselt und zeigte erstmals Wrestling-Aktionen wie den Olympic Slam und einen Frog Splash – am Ende aber musste er sich einem Vertebreaker Codys beugen.

Anzeige

- In einem Goliath-gegen-Goliath-Duell verteidigte TNT-Champion Miro - der frühere Rusev - seinen Titel gegen Lance Archer. Miro - der während des Matches auch auf Archers Manager Jake "The Snake" Roberts losgegangen war (und dabei seine vermeintlich mitgebrachte Hausschlange in einem Beutel mit einem Wurf zu ermorden schien), siegte mit seinem Aufgabegriff Game Over.

- Die über ein Jahr andauernde Damentitelregentschaft von Hikaru Shida fand gegen Britt Baker ein Ende. Die approbierte Zahnärztin Baker, die sich zuletzt durch ihr Charisma und ihr blutiges Unsanctioned Match gegen Thunder Rosa hervorgetan hatte, sicherte sich den Titel am Ende mit dem Lockjaw-Griff. Anschließend fiel Baker aus der Schurkinnen-Rolle, als sie Kommentator Tony Schiavone umarmte. Es war spürbar, dass sich für die Lebensgefährtin von WWE-Star Adam Cole ein Traum erfüllt hat.

- In seinem ersten "richtigen" Match bei AEW zeigte Legende Sting in einem effektiv auf ihn zugeschnittenen Kampf, dass er die Fans auch mit 62 noch zu begeistern weiß. Im Tag Team Match mit Darby Allin gegen Scorpio Sky und Ethan Page scheute er sich trotz seiner bedenklichen Verletzungsvorgeschichte sogar nicht, die spektakuläre Salto-Aktion Code Red anzubringen. Am Ende konterte einen Cutter Skys mit dem Scorpion Death Drop aus und strich den Sieg für sein Team ein.

Die Ergebnisse von AEW Double or Nothing 2021: