AEW statt WWE: Auch Mark Henry wechselt die Seiten AEW klaut WWE die nächste Legende

Mark Henry wurde bei AEW Double or Nothing als Neuzugang präsentiert © AEW

M. Hoffmann

Überraschung bei Double or Nothing: Nach "Big Show" Paul Wight und Christian Cage wechselt auch Hall of Famer Mark Henry von WWE zu AEW.

WWE-Rivale All Elite Wrestling hat dem Wrestling-Marktführer die nächste Legende abspenstig gemacht: Mark Henry folgt seinen Weggefährten "Big Show" Paul Wight und Christian Cage zu AEW.

Beim Pay Per View Double or Nothing präsentierte AEW den WWE Hall of Famer in einem unangekündigten Auftritt. Der frühere Olympia-Gewichtheber, der in diesem Jahr 50 wird, soll als Experte bei der im kommenden Jahr startende Freitagsshow Rampage dienen.

Er bekommt damit eine ähnliche Rolle wie Wight, der bislang vor allem als Co-Kommentator der Webshow Dark: Elevation in Erscheinung getreten ist und auch bei Double or Nothing im Einsatz war ("Big Show" Paul Wight: So hat WWE mich zu WWE vergrault).