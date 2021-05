Nationalmannschaft: Toni Kroos im Trainingslager eingetroffen

Kroos im Trainingslager angekommen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeigte am Sonntagabend Bilder von der Ankunft des Mittelfeldstrategen am Teamhotel Nidum in Mösern. Kroos, der als 21. der 26 Spieler zum Kader stieß, trug eine weiße Maske zu seiner schwarzen Trainingsjacke und schwarzen Shorts.

Nach ersten individuellen Einheiten in den kommenden Tagen stehen vor der Rückkehr ins Teamtraining weitere Untersuchungen bei Kroos an. Für den ersten EM-Test am Mittwoch in Innsbruck gegen Dänemark kommt er nicht infrage.