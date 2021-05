Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney greifen bei Wrexham durch

Hollywood-Duo kauft Fußballklub: So witzig stellen sich die Schauspieler vor

Hollywood-Stars sehen Trainerwechsel als "beste Chance"

McElhenney und Reynolds, die im Februar 100 Prozent des 1864 gegründeten Vereins übernahmen, teilten in einem gemeinsamen Statement mit: "Wir sind entschlossen, den Verein so schnell wie möglich wieder in die EFL (English Football League, Anm.d.Red.) zu führen und wir sind der Meinung, dass ein Trainerwechsel uns die beste Chance bietet, dieses Ziel zu erreichen."