Iisalo neuer Trainer der Telekom Baskets Bonn

Die Telekom Baskets Bonn aus der Basketball Bundesliga (BBL) haben Tuomas Iisalo als Cheftrainer zur kommenden Saison verpflichtet. Der 38-jährige Finne, der in den vergangenen fünf Spielzeiten bei den Hakro Merlins Crailsheim an der Seitenlinie gestanden und den Klub zuletzt ins Play-off-Viertelfinale geführt hatte, unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Sein Bruder Joonas wird die Position des Co- und Athletiktrainers übernehmen. Iisalo tritt die Nachfolge von Will Voigt an.