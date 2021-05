French Open: Alexander Zverev besiegt in 1. Paris-Runde Oscar Otte

Otte, Weltranglisten-152., setzte Zverev von Beginn an mit Spielwitz und Selbstvertrauen mächtig zu. Von einer Überlegenheit des klaren Favoriten Zverev war in den ersten beiden Sätzen überhaupt nichts zu spüren. "Als Nummer sechs der Welt muss ich der dominierende Spieler sein", sagte Boris Becker am Eurosport-Mikrofon: "Heute merkt man den Unterschied in der Weltrangliste nicht."