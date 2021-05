EuroLeague: Voigtmann verliert mit Moskau Spiel um Platz drei

Nationalspieler Johannes Voigtmann verliert beim Final Four der EuroLeague in Köln mit Titelverteidiger ZSKA Moskau das kleine Finale.

Die Russen unterlagen Armani Mailand aus Italien in der Lanxess Arena mit 73:83 (34:40).

Moskau war am Freitag im Halbfinale an Anadolu Istanbul/Türkei mit dem in Köln aufgewachsenen Tibor Pleiß gescheitert (86:89).