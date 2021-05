DFB-Pokal der Frauen: VfL Wolfsburg gewinnt Finale gegen Frankfurt

Der VfL Wolfsburg hat nach einem dramatischen Finale zum siebten Mal in den DFB-Pokal der Frauen gewonnen.

Die unersättlichen Pokal-Königinnen geben ihre Lieblingstrophäe auch in Unterzahl nicht her!

Der VfL Wolfsburg hat nach einem dramatischen Finale zum siebten Mal in den DFB-Pokal der Frauen gewonnen. Gegen Eintracht Frankfurt mühte sich der Favorit zu einem 1:0 (0:0) nach Verlängerung und ist nach Triumph Nummer acht nur noch einen Titelgewinn vom Rekord der Frankfurterinnen entfernt. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Wölfinnen triumphieren mit "absoluter Willensleistung"

"Pokalfinale geht nicht in nicht-spannend. Wir sind glücklich, dass wir es kurz vor Schluss noch geschafft haben", sagte Nationalspielerin Svenja Huth. "Es war eine absolute Willensleistung. Wir haben die Mentalität. Sieben Pokalsiege, das bedeutet pure Freude."

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg lobte am ARD -Mikrofon: "Das Spiel hatte alles, was dazugehört."

Wolfsburg noch mit Chancen auf fünftes Double in Serie

Für den VfL ist sogar noch das fünfte Double nacheinander möglich. Dafür bräuchte es bei zwei Punkten Rückstand auf den FC Bayern am kommenden Sonntag aber Schützenhilfe von der Eintracht, die am letzten Spieltag beim Spitzenreiter in München gastiert. Wolfsburg hat parallel Werder Bremen zu Gast.