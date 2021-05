Eishockey-WM: Korbinian Holzer blickt auf Duell gegen USA

Die letzte Durchsetzungskraft - gerade in der Offensivzone - habe gefehlt, so der Verteidiger.

Holzer blickt nach Finnland-Pleite nach vorne

Für das DEB-Team, das mit drei Siegen in die WM gestartet ist, war es bereits die zweite Niederlage in Folge. Trotzdem: "Für uns hat sich nicht viel geändert. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Das hat in den ersten drei Spielen gut geklappt", so der KHL-Legionär.