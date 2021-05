Egan Bernal gewinnt 104. Giro d'Italia vor Caruso und Yates

Bernal wehrt die Attacken von Caruso ab

Das Rosa Trikot hatte Bernal auf der neunten Etappe übernommen und danach mehrmals mit großem Kampf in den Bergen erfolgreich verteidigt. Zuletzt hatte er am Samstag beim Angriff Carusos auf dem letzten schweren Teilstück über drei lange Anstiege mit Platz zwei hinter seinem Rivalen den Rückstand in Grenzen gehalten und damit 1:59 Minuten in das 30,3 km lange Zeitfahren mitgenommen.