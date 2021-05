Nach Hüftproblemen: Musiala steigert Pensum

Bundestrainer Joachim Löw bereitet sein Team bis zum 6. Juni in Tirol auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) vor. An Mittwoch (21.00 Uhr) steht in Innsbruck ein Länderspiel gegen Dänemark an. Die EM-Generalprobe erfolgt am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland.