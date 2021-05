Antonio Rüdiger nach Champions-League-Sieg über EM 2021, Tuchel und Löw

XXL-Eskalation und Spice Girls! So wild feiert Chelsea den Titel

Antonio Rüdiger erfüllt sich mit dem Gewinn der Champions League seinen großen Traum. Bei SPORT1 spricht er erstmals über die Nacht in Porto und den EM-Schub.

Was wäre gewesen, wenn …

Antonio Rüdiger sich etwa in der 27. Minute nicht mit aller Macht in den Schussversuch von Phil Foden geworfen hätte. Das Supertalent von Manchester City hatte freie Schussbahn, Rüdiger grätschte rechtzeitig dazwischen, fälschte den Ball entscheidend ab, sodass Torwart Edouard Mendy den Ball problemlos fangen konnte.

Rüdiger feierte am Samstagabend seinen ersten Triumph in der Champions League und reist am 3. Juni als DFB-Stammspieler nach Seefeld ins Vorbereitungslager. Denn im EM-Kader ist er aufgrund seiner Leistungen als halblinker Innenverteidiger gesetzt.