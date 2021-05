Speer-Asse Vetter und Hussong überragen bei Team-EM

Sieben Siege in 40 Disziplinen reichten der DLV-Auswahl, die bereits dreimal den Titel geholt hatte (2009, 2014, 2017), in der Endabrechung zu Platz vier (171 Punkte) unter sieben Nationen. Europameister wurde Gastgeber Polen (181,5) vor Italien (179) und Großbritannien (174).

Vetter war am Samstag nur knapp anderthalb Meter hinter seiner im Vorjahr ebenfalls in Chorzow aufgestellten deutschen Bestmarke (97,76) geblieben. "Das war geil, ziemlich weltklasse. Heute wäre etwas ganz Großes drin gewesen", sagte der 28 Jahre alte Offenburger, der nach dem zweiten Wurf mit Problemen am rechten Oberschenkel den Wettkampf beendete, dem SID: "Es ist aber nichts ernstes, nichts, was irgendwelche Auswirkungen auf Olympia hat. Ich kann Entwarnung geben". Weiter als der Weltmeister von 2017 hat bislang nur der tschechische Weltrekordler Jan Zelezny (98,48/1996) geworfen.