Bundesliga-Barometer: Fans von Schalke 04 und Werder Bremen enttäuscht

Ganze 77,9 Prozent sehen den FC Schalke 04 als die große Enttäuschung der Saison - was auch in dieser Deutlichkeit nicht wirklich überrascht. Ähnlich steht es mit Werder Bremen, das nach dem Absturz in die Zweitklassigkeit mit 68,5 Prozent gelistet wird. Spannend: Borussia Mönchengladbach belegt den dritten Platz in der unehrenhaften Statistik (41,7 Prozent).