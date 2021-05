U21-Kapitän Maier fit fürs EM-Viertelfinale

Der zuletzt angeschlagene DFB-Kapitän Arne Maier kann am Montag im Viertelfinale der U21-EM auflaufen.

"Mir geht es wieder sehr gut, ich habe keine Beschwerden. Dem Einsatz steht nichts mehr im Weg", sagte der 22-Jährige von Arminia Bielefeld einen Tag vor der Partie gegen Dänemark im ungarischen Szekesfehervar ( U21-EM: Viertelfinale Dänemark - Deutschland am Montag ab 21 Uhr im LIVETICKER ).

Maier hatte am Mittwoch im Trainingslager in Südtirol einen Schlag auf den Knöchel bekommen und war danach umgeknickt. "Ich war danach in einer super Behandlung", sagte Maier. (SPORT1-Interview: Ridle Baku bewertet DFB-Nachwuchs)