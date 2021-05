French Open: Erste Nightsession mit Serena Williams

Bei den French Open finden in diesem Jahr erstmals Nightsessions statt. Zum Auftakt schlägt Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams am Abend auf.

Wie aus dem am Sonntag veröffentlichten Programm hervorgeht, findet das Erstrundenmatch der 39 Jahre alten US-Amerikanerin gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien am Montagabend (21 Uhr) auf dem Court Philippe-Chatrier statt.

Erstmals Nightsessions bei French Open

Erstmals beginnen in diesem Jahr nach dem Vorbild der Australian Open und US Open zehn Matches des Grand-Slam-Turniers erst am Abend.