Trotz 1:3 in Osnabrück - Ingolstadt zurück in der 2. Liga

Zu Beginn gewackelt, aber am Ende das Ziel erreicht: Im dritten Anlauf ist dem FC Ingolstadt die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Nach einem 3:0-Hinspielsieg gegen den VfL Osnabrück konnte sich der ehemalige Bundesligist in der zweiten Relegations-Partie eine 1:3 (1:2)-Niederlage bei den Niedersachsen leisten, die trotz des Sieges absteigen müssen.

Dabei schnupperten die Gastgeber kurzzeitig an einer Überraschung. Nach zwei schnellen Toren von Marc Heider in der 6. und 20. Minute war der Zweitliga-16. auf dem Weg zum verspäteten Klassenerhalt. Mitten hinein in die VfL-Euphorie platzte der Anschlusstreffer durch einen Kopfball von Filip Bilbija (31.). Etienne Amenyido (81.) gelang das 3:1 für die Niedersachsen. Ingolstadts Merlin Röhl traf in der Nachspielzeit noch die Latte.