AEW feuert offenbar Kommentator nach Eklat um Hikaru Shida

Hikaru Shida trifft bei AEW Double or Nothing auf Britt Baker © All Elite Wrestling

Willie Urbina machte sich über Hikaru Shidas Muttersprache lustig

Als Urbina dazu aufgefordert wurde, sprach er zweimal sinnfreies Kauderwelsch mit asiatischem Akzent ins Mikrofon. Was er dabei nicht bedacht hatte: Auch in der Werbepause lief ein Online-Stream, bei dem Fans mithörten - ein Mitschnitt der Aktion landete bald im Netz und handelte Urbina Vorwürfe der Respektlosigkeit und des Rassismus ein.

Shida trifft in der Nacht beim Pay Per View Double or Nothing auf Herausforderin Britt Baker.