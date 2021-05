French Open: Hanfmann wartet weiter auf Sieg bei Grand Slams

French Open: Hanfmann scheitert in der ersten Runde © AFP/SID/THOMAS SAMSON

Yannick Hanfmann ist bei den French Open in der ersten Runde ausgeschieden. Der 29 Jahre alte Karlsruher unterlag zum Auftakt des Turniers in Paris dem Schweizer Qualifikanten Henri Laaksonen mit 1:6, 3:6, 6:4, 2:6 und verpasste erneut den erstmaligen Sprung in die zweite Runde eines Grand Slams.