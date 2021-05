Relegation Zweite Liga: FC Ingolstadt steigt nach Krimi gegen VfL Osnabrück auf

Mit einem Bein in Liga 2: Ingolstadt fertigt Osnabrück ab

Der VfL Osnabrück legt nach einem 0:3 im Hinspiel los wie die Feuerwehr und schnuppert am Relegations-Wunder. Das Duell mit dem FC Ingolstadt wird zum Thriller.

Der FC Ingolstadt ist nach einem Relegations-Thriller gegen den VfL Osnabrück zurück in der Zweiten Liga! (SERVICE: Alles zur Relegation)

Zwar verloren die Bayern am Ende mit 1:3 (1:2), durften sich aber dennoch über die Rückkehr in die Zweite Liga freuen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Osnabrück schnuppert gegen Ingolstadt am Wunder

Der Zweitliga-16. Osnabrück führte daheim im Rückspiel nach 20 Minuten durch Marc Heiders Doppelpack schon mit 2:0 und schnupperte am Wunder.

Am Ende zitterte sich Ingolstadt aber zum Aufstieg. Der FCI stand zum dritten Mal in Folge in den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga und behielt erstmals die Oberhand.