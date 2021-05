Champions League: So geht es Gündogan nach der Final-Niederlage vs. Chelsea

"Es nervt sehr, nach einer Niederlage etwas zu posten…", begann er nach der 0:1-Pleite im Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea einen Beitrag bei Twitter. Er und Manchester City standen zum ersten Mal in einem Endspiel der Königsklasse. ( Pressestimmen zum großen CL-Finale )

Die Chance auf den Henkelpott war groß, der Schmerz ist daher ebenso groß, das wird bei seinen Zeilen klar. "Wir waren so nah dran, es tut so weh. Heute mehr als gestern, um ehrlich zu sein", gewährt Gündogan einen Einblick in seine Gefühlswelt.