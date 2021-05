Motorrad-WM: Schrötter in Mugello Fünfter

Der 28-Jährige vom deutschen Team Intact GP wurde beim Großen Preis von Italien am Sonntag Fünfter in der Moto2. Das Sportliche rückte in Mugello allerdings in den Hintergrund: Am Mittag erlag der Schweizer Jason Dupasquier seinen Kopfverletzungen, er war am Samstag im Qualifying der Moto3 schwer verunglückt.