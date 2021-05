Kerber mit drittem Erstrunden-Aus in Paris in Serie

French Open: Kerber scheitert in der ersten Runde © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Angelique Kerber ist bei den French Open zum dritten Mal in Serie in der ersten Runde gescheitert. Die 33 Jahre alte deutsche Nummer eins unterlag der Qualifikantin Angelina Kalinina aus der Ukraine am ersten Turniertag mit 2:6, 4:6. Paris bleibt für Kerber ein schwieriges Pflaster: Bei fünf der vergangenen sechs Ausgaben des Sandplatzklassikers musste sie bereits nach ihrem ersten Match die Sachen packen.