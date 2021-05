DFB-Plan: So kommen Rüdiger, Havertz, Werner, Gündogan um Quarantäne herum

Müssen die England-Stars um Champions-League-Held Kai Havertz in Quarantäne? Der DFB erklärt, wie die Legionäre rechtzeitig zur Nationalmannschaft kommen sollen.

Die große Frage ist: Wann und wie können die England-Legionäre zum DFB-Team stoßen, ohne durch die Einreise aus dem Corona-Risikogebiet Großbritannien in eine 14-tägige Quarantäne zu müssen?

Am Sonntag nach dem CL-Endspiel enthüllte DFB-Pressesprecher Jens Grittner den Plan. ( Die DFB-Pressekonferenz mit Thomas Müller und Kevin Volland im Ticker zum Nachlesen )

So sollen die England-Profis die Quarantäne umgehen

Demnach rechnet der Verband fest damit, dass das Quartett ohne zweiwöchige Zwangspause am 3. Juni zur Mannschaft stoßen kann. ( SERVICE: Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft )

Die entsprechende Rechnung dazu sieht so aus: Am 27. Mai haben die Legionäre England mit ihrem Mannschaften verlassen, am 6. Juni bricht das DFB-Team nach Düsseldorf auf, wo einen Tag später das erste EM-Testspiel gegen Dänemark angesetzt ist. (SERVICE: Das ist der deutsche EM-Fahrplan)