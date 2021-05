U21-Nationalmannschaft: Markus Schubert über EM, Eintracht-Leihe und Schalke

Deutsche U21: "Haben keine Egoisten drin"

SPORT1: Herr Schubert, für Sie steht schon die zweite U21-EM an, bei der ersten ging es 2019 bis ins Finale. Was spricht dafür, dass es diesmal zu noch mehr reicht?

Schubert: Das steht noch nicht endgültig fest. Wir haben jetzt das Trainingslager, am Montag dann das Spiel. Ich bin bereit, bin topfit - schauen wir mal, was passiert.

Schubert über die Frankfurt-Leihe

SPORT1: In Frankfurt sind Sie in der vergangenen Saison gar nicht zum Einsatz gekommen. Wie bewerten Sie die Leihe zur Eintracht rückblickend?

Schubert: Vor allem eines: zu wissen, was man kann, und was man vielleicht nicht kann. Die Ruhe und die Abläufe zu haben und keine besonderen Experimente machen zu müssen.

So denkt Schubert über Buffon

Schubert: Ich hatte kein spezielles Vorbild, bei dem ich gesagt hätte, so will ich auch sein. Das klappt aus meiner Sicht meistens nicht, wenn du jemanden kopieren willst. Aber zu den deutschen Torhütern wie Marc-André ter Stegen, Bernd Leno oder Manuel Neuer hat man schon immer aufgeschaut - und so ist es letztlich auch immer noch. Man schaut, wie sie spielen, was sie auf dem Platz machen. Dann testet man mal im Training, ob das für einen selbst auch klappt. So läuft das zumindest bei mir.