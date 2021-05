DFB-Pokal der Frauen, Pokalfinale: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

Lena Oberdorf und die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen den achten Pokal-Erfolg in Serie © Imago

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können im DFB-Pokal eine beeindruckende Serie fortführen. Eintracht Frankfurt will das verhindern. Das Finale im LIVETICKER.

Sieben Mal in Folge gewannen die Fußballerinnen des VfL den Pokal, nun könnte der achte Streich folgen. Am Sonntag ab 16.00 Uhr trifft Wolfsburg im Finale in Köln auf Eintracht Frankfurt. Hat die Serie bestand oder gelingt den Frankfurterinnen eine Überraschung?