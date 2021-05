Fredi Bobic erklärt Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Hertha BSC

Unter Fredi Bobic ist Eintracht Frankfurt zu einem Top-Team der Bundesliga gereift, das auch in Europa für Furore sorgen kann.

Trotzdem entschied sich der Sportvorstand für einen Wechsel zu Liga-Konkurrent Hertha BSC - der zumindest sportlich dieser Tage unübersehbar schlechter dasteht. Der Ex-Nationalspieler erklärt den Schritt so: "Die Entscheidung, mich zu verändern, ist über einen längeren Zeitraum gereift. Ich bin so gestrickt, dass ich nicht gehe, wenn es am schönsten ist, sondern wenn ich das Gefühl habe, etwas Neues machen zu wollen."