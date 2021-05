EM: Torhüter Ortega hält sich auf Abruf bereit

Ortega hatte mit seinen Paraden maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt von Arminia Bielefeld in der Bundesliga. Bundestrainer Joachim Löw muss seinen endgültigen Kader bis zum 1. Juni bei der UEFA melden.

Allerdings sind im Verletzungsfall Nachnominierungen bis zum ersten Gruppenspiel möglich, im Fall der deutschen Elf also bis zum Duell mit Weltmeister Frankreich am 15. Juni in München. Torhüter können dank einer Sonderregel sogar noch später nachrücken.

"Wir sind so verblieben, dass ich mich jetzt immer bereit und körperlich in Schuss halte, obwohl jetzt eigentlich die Sommerpause beginnt. Aber wir werden jetzt trotzdem einmal in den Urlaub fahren, so ist es geplant und alles Weitere sehen wir dann", berichtete Ortega.