Marcos Alonso (Chelsea) folgt auf seinen legendären Großvater Marquitos

Der spanische Außenverteidiger des FC Chelsea tritt damit in die großen Fußstapfen seines legendären Großvaters. Dieser hieß wie er selbst auch Marcos Alonso, war aber besser unter dem Namen Marquitos bekannt.

Der legendäre Rechtsverteidiger Marquitos war Teil der berühmten Elf von Real Madrid, die sich den Pokal in den ersten fünf Jahren in Serie holten. Alonso spielte damals mit Ikonen wie Alfredo di Stéfano und Ferenc Puskas zusammen - er verstarb im Jahr 2012 und gilt bis heute als einer der besten Außenverteidiger in der stolzen Geschichte der Königlichen.