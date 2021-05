CHampions League: Tuchel holt nach Flick und Klopp 3. deutschen Sieg in Serie

Das Champions-League-Finale bestritten zwei englische Teams - am Ende stand aber einmal mehr ein deutscher Sieg. Thomas Tuchel setzt eine kuriose Serie fort.

Der erneuten Triumph durch einen deutschen Coach in der Königsklasse setzt eine kuriose Serie fort. (SERVICE: Die Stimmen zum Champions-League-Finale)

Tuchel ist nach Hansi Flick mit dem FC Bayern (2020) und Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool (2019) der dritte Siegertrainer aus der Bundesrepublik in Serie, der den Henkelpott in die Höhe stemmen darf. Das gab es seit Einführung der Champions League noch nie.

Deutsche Rekord-Marke durch Tuchel, Flick und Klopp

Im Europapokal der Landesmeister hatten allerdings beim dreimaligen Sieg der Bayern von 1974 bis 1976 mit Udo Lattek und Dettmar Cramer (zweimal) Deutsche an der Seitenlinie gestanden. Somit ist auch der ewige Rekord im Wettbewerb jetzt eingestellt.

Flick und Klopp hatten zuvor mit zwei deutschen Triumphen in Serie die bisherigen CL-Bestmarke egalisiert. 1997 und 1998 gewannen holten Ottmar Hitzfeld (BVB) und Jupp Heynckes (Real Madrid) bereits einmal zwei Titel in Serie.

Dank Tuchel liegt Deutschland bei den Trainersiegen in Serie zumindest in der Champions League jetzt auf einem geteilten 1. Platz - zusammen mit Frankreich. Für den Nachbarn räumte Zinédine Zidane mit Real Madrid im Alleingang von 2016 bis 2018 drei Titel in Serie ab.