Kuntz vor U21-Viertelfinale: "Keine Angst vorm Scheitern"

Trainer Stefan Kuntz geht mit dem deutschen Fußball-Nachwuchs optimistisch in die Finalrunde der U21-EM. "Ich habe keine Angst vorm Scheitern", sagte der 58-Jährige der Bild am Sonntag. Am Montag trifft Deutschland im Viertelfinale im ungarischen Szekesfehervar auf Dänemark (21.00 Uhr/ProSieben). "Das ist ein starker Gegner", sagte Kuntz: "Aber unsere Jungs sollen sich mit den Besten messen. Um einen weiteren Karriereschritt zu machen, müssen sie ins Halbfinale kommen."