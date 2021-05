Match-Play: Popov in Vegas im Halbfinale

Sophia Popov in starker Form © AFP/SID/Lillian SUWANRUMPHA

British-Open-Gewinnerin Sophia Popov hat ihren Siegeszug beim Golf-Matchplay-Turnier in Las Vegas fortgesetzt und steht im Halbfinale.

British-Open-Gewinnerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) hat ihren Siegeszug beim Golf-Matchplay-Turnier in Las Vegas fortgesetzt und steht im Halbfinale. Eine Woche vor der US Open in San Francisco gewann die 28-Jährige zunächst gegen die ehemalige Weltranglistenerste und siebenmalige Major-Gewinnerin Park Inbee (Südkorea) das Achtelfinale, anschließend setzte sie sich auch gegen Patty Tavatanakit (Thailand) mit 3 und 2 durch.