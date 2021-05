Tuchel bleibt titelhungrig: "Ich will mich nicht ausruhen"

Tuchel will mehr © POOL/AFP/SID/SUSANA VERA

Teammanager Thomas Tuchel hat nach dem Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea gleich neue Ziele ausgegeben. "Natürlich ist jetzt die Zeit, ein paar Tage lang zu feiern, es zu genießen und zu verarbeiten. Aber sonst macht es überraschenderweise nicht so viel mit dir. Und ich glaube, das ist gut. Denn niemand will sich ausruhen, ich will mich nicht ausruhen", sagte Tuchel. Er wolle "den nächsten Erfolg, den nächsten Titel".