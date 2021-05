Frauen-Pokalfinale: Siebter Streich in Serie oder Thronsturz?

Schon beim Betreten des "Wohnzimmers" bekam Stephan Lerch wieder Gänsehaut. "Ich komme sehr gerne her", sagte der Trainer der Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg, die am Sonntag (16.00 Uhr/ARD) in Köln zum siebten Mal in Serie und zum achten Mal insgesamt den DFB-Pokal gewinnen können.