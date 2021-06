Fußballtrainer-Podcast "Leadertalk" von Mounir Zitouni mit Silvia Neid

Nach dem Ausscheiden bei der Heim-WM 2011 lernte sie aber auch die Schattenseiten ihres Berufs kennen. Was sie aus dieser Zeit für ihre Tätigkeit und für ihre persönliche Weiterentwicklung mitnahm, welche Führungsprinzipien bei ihr im Vordergrund standen, was es braucht, damit Frauen im Männerfußball arbeiten und ob eine Rückkehr auf die Trainerinnenbank denkbar ist, darüber redet sie im SPORT1 -Podcast "Leadertalk" mit Business-Coach und Autor Mounir Zitouni.

Neid: "Wir haben viele Frauen, die Männermannschaften trainieren könnten"

Silvia Neid wundert sich: "Männer trainieren Frauen, aber Frauen traut man es nicht zu, Männermannschaften zu trainieren. Das ist ja das Kuriose, was man als Frau nicht versteht. Eigentlich geht es um die Kompetenz. Wir haben sehr viele Frauen in Deutschland, die diese Kompetenz haben, die hervorragend Männermannschaften trainieren könnten, auch die 1. Bundesliga. Aber da sind wir noch weit entfernt, weil man sich als Verein nicht traut, den ersten Schritt zu machen."

Rücktritts-Forderung: "Das war eine schwere Zeit"

Sie führt aus: "Natürlich hat mich die Kritik getroffen. Aber ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass es nicht so wichtig ist, was geschrieben wird, sondern es wichtig ist, dass wir im Team gut miteinander klarkommen. Dass wir Regeln haben, die jeder befolgen muss. Am Anfang hat es geschmerzt, aber mit der Zeit wurde ich da viel gelassener. Das hat mir gutgetan und der Mannschaft auch. Das hat wieder was mit Entwicklung der Persönlichkeit zu tun."