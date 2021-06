Flutlicht an! Stephanie Gonçalves Norberto: Mehr Diversität im Fußball

Stephanie Gonçalves Norberto ist bei "Flutlicht an!" zu Gast © Marc Tirl/Privat/SPORT1

Stephanie Gonçalves Norberto ist Pädagogische Leiterin im NLZ des FC St. Pauli und Gründerin von "The League". Ihr Anliegen: Mehr Diversität im Fußball.

Über ihren Wechsel in den Sport sagt Gonçalves Norberto, die als Pädagogische Leitung im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli arbeitet: "Es war definitiv ein Kulturschock."

Gonçalves Norberto kickte selbst

Dabei war die Pädagogin, die in den Niederlanden kulturelle und gesellschaftliche Bildung studiert hat, dem Fußball vorher durchaus schon in Begeisterung verbunden. Als kleines Mädchen kickte sie selbst gegen den Ball und geboren und aufgewachsen in Dortmund kennt sie das Westfalenstadion von vielen Spielen.