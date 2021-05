BBL: Ludwigsburg geht gegen Bayern in Führung

Die MHP Riesen Ludwigsburg schlagen Bayern München und gehen im Playoff-Halbfinale in Führung. Am Sonntag treffen ALBA Berlin und rathiopharm Ulm aufeinander.

Ludwigsburg hat im zweiten Duell am Montag erneut Heimrecht, ehe zwei Tage später Spiel drei in München auf dem Plan steht.

Sollte danach und auch durch das vierte Match am Freitag wiederum in München noch kein Sieger ermittelt sein, würde die Entscheidung im fünften Aufeinandertreffen am 6. Juni (Sonntag) in Ludwigsburg fallen.