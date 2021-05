Manchester City mit Gündogan im Champions-League-Finale - Chelsea mit DFB-Trio

Englands Fußball-Meister Manchester City geht mit Nationalspieler Ilkay Gündogan ins große Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea. Der 30 Jahre alte Mittelfeld-Stratege steht in der Startaufstellung von Star-Coach Pep Guardiola für das Endspiel in Porto am Samstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN). Am Freitag hatte Gündogan das Abschlusstraining infolge eines Zusammenpralls mit Oberschenkelbeschwerden beendet.