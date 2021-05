BBL: ALBA Berlin in Playoffs mit Zuschauern

Der deutsche Meister ALBA Berlin kann seine kommenden Heimspiele in den Playoffs vor Zuschauern austragen. Schon gegen ratiopharm Ulm soll das möglich sein.

Schon am Dienstag im zweiten Heim-Halbfinale gegen ratiopharm Ulm - nach 35 Heimauftritten in den vergangenen rund sieben Monaten nacheinander ohne Publikum - sollen 1000 Fans den Titelverteidiger unterstützen.

Zum Auftakt der Best-of-five-Serie am Sonntag ebenfalls an der Spree müssen die Ränge noch leer bleiben. Sein drittes und bislang letztes Saisonspiel vor Zuschauern hatte Berlin Mitte Oktober bestritten.

Abhängig vom weiteren Erfolg im Play-off-Verlauf will ALBA die Auslastung seiner Halle in einem möglicherweise fünften Halbfinal-Duell und danach in bis zu drei Finals auf heimischem Parkett schrittweise auf bis zu 2000 Zuschauer erhöhen.