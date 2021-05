Anzeige

Nationalmannschaft: Joshua Kimmich faucht Robin Gosens im DFB-Training an Kimmich macht Gosens rund

Müller & Hummels? "Musste nicht über meinen Schatten springen"

P. Berger, F. Plettenberg

Beim Training der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Vorbereitung in Seefeld ist sofort Dampf drin. Bei Joshua Kimmich äußert sich dies in einem Anschiss.

Von wegen leise! Tag zwei im EM-Camp in Seefeld - und sofort ist richtig Zug drin.

Am lautesten: Joshua Kimmich. Der Dauerbrenner ist schon auf Betriebstemperatur.

Bergamo-Star Robin Gosens bekam das zu spüren, weil ihn Kimmich nach einer misslungenen Aktion im Training zusammenfaltete.

Kimmich beschwert sich über Gosens

Was war passiert? Bundestrainer Joachim Löw ließ in der zweiten Einheit in Tirol etwa eine halbe Stunde lang intensiv 2-gegen-2 üben.

Kimmich und Gosens spielten in roten Leibchen gegen Lukas Klostermann und Serge Gnabry.

Gosens wurde von Kimmich freigespielt und setzte den Ball am leeren Mini-Tor vorbei. Dafür gab es prompt einen Anschiss von Kimmich: "Willst du mich veraschen, ey!?", fauchte der Bayern-Star. "Wir brauchen Tore!" (Spielplan und Ergebnisse der EM 2021)

Bundestrainer Joachim Löw startet mit der Nationalmannschaft in die EM, das letzte Turnier seiner 15-jährigen Amtszeit © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago Folgenden 26 Spielern schenkt er sein Vertrauen © Twitter/DFB_Team TOR: Manuel Neuer (FC Bayern, 98 Länderspiele, 0 Tore) © Imago Bernd Leno (FC Arsenal, 8, 0) © Imago Anzeige Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt, 5, 0) © Imago ABWEHR: Lukas Klostermann (RB Leipzig, 12, 0) © Imago Robin Koch (Leeds United, 7, 0) © Imago Robin Gosens (Atalanta Bergamo, 5, 0) © Imago Anzeige Mats Hummels (Borussia Dortmund, 70, 5) © Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach, 38, 2) © Antonio Rüdiger (FC Chelsea, 40, 1) © Imago Niklas Süle (FC Bayern, 29, 1) © Imago Anzeige Emre Can (Borussia Dortmund, 33, 1) © Imago Christian Günter (SC Freiburg, 1,0) © Imago Marcel Halstenberg (RB Leipzig, 8, 1) © Imago MITTELFELD UND ANGRIFF: Joshua Kimmich (FC Bayern, 53, 3) © Imago Anzeige Leon Goretzka (FC Bayern, 32, 13) © Imago Ilkay Gündogan (Manchester City, 45, 10) © Imago Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach, 5, 1) © Imago Toni Kroos (Real Madrid, 101, 17) © Imago Anzeige Jamal Musiala (FC Bayern, 2, 0) © Imago Thomas Müller (FC Bayern, 100, 38) © Imago Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach, 2, 0) © Imago Kai Havertz (FC Chelsea, 13, 3) © Imago Anzeige Timo Werner (FC Chelsea, 38, 15) © Imago Serge Gnabry (FC Bayern, 20, 15) © Imago Leroy Sané (FC Bayern, 28, 6) © Imago Kevin Volland (AS Monaco, 10, 1) © Imago

Gosens regte sich selbst über seinen Fehlschuss auf: "Was hab ich für einen Fuß? Mist!"

Fans beobachten Trainer der deutschen Nationalmannschaft

Kimmich war nach dieser Übung so verärgert, dass er um 17.15 Uhr einen Ball auf die grüne Wiese unterhalb der Toni-Seelos-Schanze donnerte.

Super: Beide wollten den Erfolg - und hatten ihn wenig später. "Geil, Junge", schrie Gosens bei einer geglückten Toraktion.

Beim Abschlussspiel war Kimmich übrigens wieder in Mecker-Laune. Als Fitnesstrainer Krunoslav Banovcic ein Tor wegen einer Abseitsstellung anzeigte, brüllte Kimmich lautstark: "Was? Nie! Wer soll da im Abseits gestanden haben!?"

Etwa 80 Zuschauer verfolgten das DFB-Training am Samstag von einem Hügel aus

Übrigens: Rund 80 Fans schauten aus etwa 100 Metern Entfernung von einem Hügel an der Hauptstraße bei der Einheit zu. Löw und der DFB entschieden sich in Absprache mit der Olympiaregion Seefeld dazu, die weißen Sichtschutz-Planen am zwei Meter hohen Zaun im Wald abzuhängen, sodass die Fans die komplette Einheit verfolgen konnten.