BVB stolpert in Regionalliga West: Aufstieg in 3. Liga in Gefahr?

Kurz vor dem Saisonfinale strauchelt der BVB II in der Regionalliga West und büßt seinen Vorsprung ein. Einen entscheidenden Vorteil hat die Borussia aber noch.

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund ist im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga ins Straucheln geraten.

BVB und Rot-Weiss Essen kämpfen um 3. Liga

Dank des Punktgewinns schoben sich die Dortmunder (87 Punkte, 89:29 Tore) in der Tabelle wieder hauchdünn an Rot-Weiss Essen (87 Punkte, 88:28 Tore) vorbei an die Spitze, büßten jedoch ihren Zwei-Punkte-Vorsprung ein. (Die Tabelle der Regionalliga West)