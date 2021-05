Bernal vor Giro-Sieg, Caruso gewinnt letzte Bergetappe

Der kolumbianische Radstar Egan Bernal steht vor dem Triumph beim 104. Giro d'Italia. Der 24 Jahre alte Ineos-Kapitän wurde auf der letzten Bergetappe mit drei schweren Anstiegen Zweiter hinter seinem italienischen Widersacher Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) und geht mit 1:59 Minuten Vorsprung auf Caruso in das abschließende Zeitfahren über 30,3 km am Sonntag in Mailand.