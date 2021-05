Neuer denkt nicht an Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Seefeld in Tirol (SID) - Nationaltorhüter Manuel Neuer denkt trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters längst noch nicht an einen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft. "Ich habe mit den Jungs eine Menge Spaß und nicht vor, meine Nationalmannschafts-Karriere zu beenden", sagte der 35-Jährige vom deutschen Rekordmeister Bayern München im EM-Trainingslager im österreichischen Seefeld.

Einen Einsatz im Länderspiel gegen Dänemark am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Innsbruck vorausgesetzt, könnte Neuer schon bei der EM-Generalprobe am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland in den elitären "Klub der Hunderter" eintreten. Das sei "eine tolle Zahl", meinte der Weltmeister von 2014: "Das erfüllt mich mit Stolz."