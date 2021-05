Löw erwartet Goretzka am Dienstag - Situation bei Engländern weiter unklar

Leon Goretzka (l.) wird am Dienstag erwartet © AFP/POOL/SID/THILO SCHMUELGEN

Seefeld in Tirol (SID) - Der verletzte Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka soll am Dienstag im EM-Trainingslager in Seefeld/Tirol eintreffen. Das bestätigte Bundestrainer Joachim Löw mit dem Zusatz: "Wenn alles normal läuft."