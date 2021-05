Spalletti folgt in Neapel auf Gattuso

Luciano Spalletti wird neuer Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel. Der ehemalige Coach von AS Rom und Inter Mailand wird Nachfolger von Gennaro Gattuso, von dem sich der Klub nach der Saison getrennt hatte. Neapel hatte am letzten Spieltag den Einzug in die Champions League noch verspielt.