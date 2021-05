Manchester City für Löw "leicht favorisiert"

Löw freut sich am Samstagabend (21.00 Uhr im Liveticker) auf ein "hochinteressantes Spiel" in Porto und erwartet "große fußballerische Klasse". Beim gemeinsamen TV-Abend mit seinen Nationalspielern im Trainingslager in Seefeld/Tirol sei er "neutral", man habe ja "Spieler auf beiden Seiten".