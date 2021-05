DFB-Team, Joachim Löw: Sonderschichten für Niklas Süle vom FC Bayern

"Er hat zuletzt einige Zusatzeinheiten gemacht und Sonderschichten geschoben, das wird er bei uns in dieser Vorbereitung auch tun", kündigt der Bundestrainer an. ( Die DFB-Pressekonferenz mit Joachim Löw und Manuel Neuer im Ticker zum Nachlesen )

Löw über Süle: "Kommt aus keiner leichten Situation"

Am Donnerstagabend setzte sich Löw mit Team-Arzt Doktor Jochen Hahne und den Fitnesstrainern zusammen. "Wir haben ein Programm für Nik ausgearbeitet. Er wird in den nächsten zehn Tagen herangeführt, damit er einen körperlichen Schub macht. Er braucht Widerstandsfähigkeit und harte Trainingseinheiten. Das werden wir für ihn gewährleisten", so Löw: "Dann müssen wir sehen, wie er sich fühlt und weiterentwickelt. Ich muss mir auch ein Bild machen, wie er sich in den Spielformen zeigt."