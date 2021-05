Wie die Ex-Mainzer Klopp und Tuchel die Champions League aufmischen

Das vierte Jahr in Folge steht ein ehemaliger Trainer des FSV Mainz 05 im Finale der Champions League. Dieses Mal ist es Thomas Tuchel, der sein zweites Endspiel der Königsklasse in Folge bestreitet. Während Mainz Saison für Saison gegen den Abstieg aus der Bundesliga kämpft, greifen seine Ex-Coaches in Europa nach den Sternen. (Champions League: Manchester City - FC Chelsea am Samstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)